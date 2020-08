Na laptopy a licence pro vzdělávání na dálku chce ministr školství Plaga školám poslat v říjnu peníze podle počtu učitelů, 20 000 korun na jednoho. Celkem to vyjde podle propočtu ministerstva na 1,28 miliardy korun, z toho 300 milionů na nákup digitálních pomůcek už schválila Sněmovna.

Vládu proto Plaga v pondělí požádá o 985 milionů korun. Vyplývá to z dokumentu, který má ČTK k dispozici. Počítače budou muset školy nakoupit do konce prosince.

Ministerstvo bude vycházet z počtu učitelů vykázaného k 30. září loňského roku. „Cílem je zajistit digitální učební pomůcky nejen pro učitele, ale zejména i pro sociálně znevýhodněné žáky a žáky z vícečetných rodin, jimž by měla být škola schopna v případě potřeby potřebné ICT vybavení zapůjčit,“ uvádí materiál.

Peníze mají podle návrhu dostat kraje, které je přerozdělí. Nejpozději během září by se každá škola měla dozvědět, kolik peněz dostane, na začátku října by mělo ministerstvo peníze do regionů poslat. (ČTK)