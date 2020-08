Spor o založení nového vysokoškolského ústavu na Univerzitě Palackého v Olomouci nekončí. Akademický senát Přírodovědecké fakulty odhlasoval, že fakulta podá správní žalobu.

Chce se ohradit proti usnesení univerzitního akademického senátu o zřízení plánovaného ústavu – Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci (CATRIN). Fakultní senát pochybuje o tom, zda usnesení nezasahuje do „zákonem garantované autonomie fakulty a jejích orgánů“.

O sporech okolo zřízení ústavu a zvažované žalobě už Deník N informoval v červnu. Nový ústav formálně vyroste na půdorysu stávajících vědeckých center, která však zatím patří jednotlivým fakultám – přírodovědecké a lékařské. „Superústav“ však bude univerzitní a podřízený přímo rektorátu. Jeho vznik se proto neobejde bez rozdělování budov, přístrojů a lidí. Právě proti rozdělení a jeho způsobu po celou dobu vystupují představitelé přírodovědecké fakulty. Akademický senát věc schválil i přes jejich nesouhlas.

„Podání správní žaloby je smutným, avšak logickým vyústěním procesu budování vysokoškolského ústavu přes jasně deklarovaný nesouhlas samosprávných akademických orgánů fakulty,“ uvedl v prohlášení děkan fakulty Martin Kubala.

„S ohledem na to, že dosavadní kroky při zřizování ústavu probíhají bez předchozího konsenzu, je to asi jediný způsob, jak zabránit dalším krokům hrubě poškozujícím fakultu,“ míní děkan. Domnívá se, že další vývoj procesu je obtížné předvídat, neboť „podobně hrubý násilný zásah univerzitních orgánů do organizační struktury fakulty přes nesouhlas jejích orgánů nemá v českém vysokém školství obdobu a soudy dosud takový typ žaloby neřešily“. „Z tohoto důvodu se domnívám, že rozhodování soudu bude zajímat všechny fakultní orgány na všech vysokých školách v ČR,“ píše Kubala.

Vedení školy se proti jeho slovům a postupu fakulty ohradilo ve vlastním vyjádření. V něm píše, že jelikož zatím nemá k dispozici žalobu ani potřebné informace, nemůže na ni reagovat. „Vedení Univerzity Palackého v Olomouci (UP) důrazně odmítá děkanem Kubalou zvolený způsob komunikace interních sporů týkajících se zřízení vysokoškolského ústavu CATRIN,“ stojí v prohlášení rozeslaném médiím.

„Oprávněnost správní žaloby byla přitom zpochybněna již během jednání Akademického senátu UP interní právní expertizou. Vedení UP navíc považuje podání správní žaloby ze strany děkana PřF UP za zpochybnění autonomního rozhodování akademické samosprávy, kterou AS UP ztělesňuje,“ píše ve vyjádření prorektor školy pro vnější vztahy Petr Bilík.