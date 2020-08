Ministr zahraničí USA Mike Pompeo během návštěvy Prahy zavítal i do katedrály sv. Víta. „Bylo mi ctí poznat kardinála Duku, hrdinu náboženské svobody. Jeho příběh, kdy byl za komunismu vězněn za svou katolickou víru, mě velmi oslovil,“ napsal Pompeo na Twitteru.

Deeply honored to meet Cardinal Duka, a hero of religious freedom, at Prague’s magnificent St. Vitus Cathedral. I am truly inspired by his story of courage despite being imprisoned and persecuted for his Catholic faith under the Communist regime. pic.twitter.com/Z6bVSgzvsl

