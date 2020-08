Podívejte se, co vás čeká v Deníku N zítra:

– Dokumenty ukazují cestu Penty k lukrativním pozemkům v centru Prahy

– Mezi vlastníky cenných parcel figuruje bývalý manažer Motoinvestu

– Stát počty lidí bez příznaků nemoci covid-19 nesleduje

– ČR nepřestane vydávat podezřelé do Hongkongu

– Manažeři Metrostavu zatím nemusí do vězení

– Kamala Harrisová překonala ústrky, může se stát viceprezidentkou

– Proč Trump nemá rád TikTok, ale naše děti ho milují

– Klimatickým žalem by měl projít celý národ, říká dokumentaristka Culková

– Jak vypadala návštěva šéfa americké diplomacie v Praze