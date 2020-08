Volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO. Podle volebního modelu CVVM by získalo 29 procent hlasů. Druzí Piráti by dosáhli na 14,5 procenta a třetí ODS na 12 procent. Do Sněmovny by se mohlo aktuálně dostat osm stran a hnutí.

Červencový volební model CVVM.

Výzkum potvrdil, že u jednotlivých stran a hnutí nedochází od sněmovních voleb 2017 k zásadním posunům (s výjimkou oslabování SPD) v rámci jejich veřejné podpory.

„Oproti předchozímu měření z června 2020 došlo k oslabení ČSSD, jejíž podpora se vrátila na úroveň z března 2020. Předchozí nárůst tak lze s velkou pravděpodobností považovat za výkyv měření. U ostatních uskupení nedošlo ke statisticky významným posunům,“ píší výzkumníci.

Podle zveřejněných dat by jistotu zvolení kromě hnutí ANO, Pirátů a ODS měli i sociální demokraté, komunisté a lidovci. Na hraně pak balancuje hnutí STAN a také SPD.

„U uskupení SPD a STAN není možné vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi více stranami říci, zda by se do PSP ČR dostaly, či nedostaly,“ stojí ve výzkumné zprávě.

V rámci měření jiných agentur (Kantar CZ) se kolem 5% hranice pohybuje také ČSSD, KSČM i lidovci. (CVVM)