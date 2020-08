Americká společnost Disney změní název filmového studia 20th Century Fox na 20th Century Studios. Produkční firma 20th Century Fox Television bude nově známá jen jako 20th Television. Důvodem je snaha se distancovat se od značky Fox. (CNN)

Disney announced it would be rebranding one of its TV studios, 20th Century Fox Television, as 20th Television. The new name cuts both the "Century" and the "Fox" from the studio's name. https://t.co/Ki7lnYiFGI

