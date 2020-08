Televizní stanice SkyNews zveřejnila záběry výbuchu v libanonském Bejrútu, které byly pořízeny v tamní nemocnici. Jen v její budově minulý týden zemřelo 17 lidí.

CCTV obtained exclusively by Sky News shows multiple angles inside the Beirut hospital as it was hit by the blast.

Read more here: https://t.co/dHDfRwkDXW pic.twitter.com/6SNw6BQwtZ

— SkyNews (@SkyNews) August 12, 2020