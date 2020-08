Česká republika nepočítá s podpisem nového memoranda se Spojenými státy týkajícího se výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech. Mohlo by to narušit notifikační proces u Evropské komise, řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Pravil tak po jednání se svým americkým protějškem Mikem Pompeem v Plzni. Americká společnost Westinghouse je jedním z uchazečů o zakázku na stavbu nového bloku.

„Česká republika má již se Spojenými státy uzavřeny rámcové dohody o spolupráci v oblasti jaderné energetiky. Na to se dá navazovat, ať už v oblasti výzkumu či jiného mírového způsobu využití jaderné energie,“ řekl Petříček. Případné nové memorandum by podle něj ale mohlo narušit schvalovací proces u Evropské komise. Ta bude plánovaný jaderný zdroj zkoumat a schvalovat především z hlediska možné nedovolené veřejné podpory od státu.

Stát a energetická společnost ČEZ na konci července uzavřely smlouvy k plánovanému novému bloku elektrárny. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš ČTK řekl, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022, tendr chce vypsat letos v prosinci. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) opakovaně hovořil o tom, že nový blok by se měl začít stavět v roce 2029, aby byl uveden do provozu o sedm let později. (ČTK)