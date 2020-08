Podívejte se, co vás v Deníku N čeká zítra:

–Nakažený marně žádal trasování. Známé kontaktoval raději sám

– Ministr vnitra Hamáček u voleb spoléhá také na pomoc armády

– Za necelé tři týdny začne školní rok. Panuje ale řada nejistot

– Slovensko vyhostilo ruské diplomaty, kteří měli provádět špionáž pro Moskvu

– Represe vůči gayům v Polsku se dál stupňují

– Kvůli koronaviru zažívá Balt jednu z nejlepších sezon. Plno bude do října

– Autorka krizové kuchařky: Lidé z nouze jedli psy, i my se musíme uskromnit

– Jazýčkem na vahách v Bělorusku jsou ozbrojené síly, ve hře je i Moskva

– Plátna Ivany Lomové v galerii DOX dovolují i druhou slzu

– Toronto posílá brankáře do prvoligové Jihlavy