Pěstounka Eva Ptáčková, organizátorka pomoci pro domněle „osiřelé“ bratry, kteří oklamali ji i další úřady, přislíbila vrátit všechny peníze, jež lidé na účet poslali. „Policie účet zmrazila pro příchozí i odchozí platby. Jakmile jej uvolní, vše lidem vrátíme,“ řekla Deníku N.

„Na účtě je sto procent všech peněz, které lidé poslali, nic z něj nebylo pro chlapce použito,“ řekla Ptáčková s tím, že podle pokynu policie nesmí o případu více mluvit. „Věc je v šetření policie, která mi zakázala k tomu podávat jakékoliv informace. Děkuju za pochopení i podporu,“ dodala žena zkroušeně.

Pěstounka se o případu dozvěděla od svého syna, který pracoval s nejstarším ze tří bratrů v rychlém občerstvení. Toho vedení podniku přistihlo při krádeži jídla a chlapec řekl, že jídlo kradl pro své malé bratry. Vysvětlil, že se jim zabili rodiče při autonehodě, a aby je úřady neodebraly do dětského domova, zatajili to a on je nyní živí.

Ptáčková, která je dlouholetá profesionální pěstounka, poté s chlapcem zašla na sociální odbor OSPOD, kde hochům po předběžném opatření soudu přidělili zvláštní pěstounku. Ta s nimi od úterý minulého týdne bydlela, do domácnosti docházela i psycholožka.

Veřejnost se o případu tří chlapců dozvěděla poté, co pěstounka Ptáčková požádala na svém Facebooku o pomoc při vybrání dvaceti tisíc korun na laptop pro nejstaršího syna. Tento příběh posléze popsala média včetně Deníku N.

Poslední zveřejněná částka na účtu byla 600 tisíc korun. Na účet už není možné peníze poslat ani z něj peníze vybrat, pro účely vyšetřování jej policie zablokovala.

Součástí vyšetřování je zejména role rodičů v celém případu. Zatím není zřejmé, kde se celou dobu nacházeli a proč ve společném bytě, který sdíleli se syny ve věku 7, 10 a 17 let, nebyli.