Kandidátka na běloruskou prezidentku Cichanouskaja natočila po odjezdu z Běloruska do Litvy dvě videoprohlášení. V posledním vyzvala své stoupence, aby zastavili pouliční protesty.

Читает по бумажке. Явно записано вчера в те три часа, когда она вошла в здание ЦИК и с ней не было связи. 100% там и записано под принуждением. Тут только ножа у горла не хватает. Хотя не удивлюсь, что и он был – у горла мужа. Это речь заложника. pic.twitter.com/M5OCJbnH3W — Alexey Navalny (@navalny) August 11, 2020

Představitelé štábu Cichanouské novinářům sdělili, že k opuštění vlasti byla donucena stávajícím režimem. Ihned po příjezdu do Litvy Cichanouská vydala první prohlášení, ve kterém přiznává, že „zůstala tou slabou ženou“, kterou byla před prezidentskou kampaní. „Přijala jsem velmi těžké rozhodnutí, a to rozhodnutí jsem přijala samostatně,“ říká ve velmi emotivním projevu. Vyslovuje rovněž obavy, že ji mnozí stoupenci odsoudí za to, že je opustila. „Nedej Bože, aby se někdo ocitnul před tou volbou, před kterou jsem stanula já,“ naznačuje se slzami v očích, že dostala na vybranou. „Lidé, prosím, buďte opatrní. Ani jeden život nestojí za to, co se teď děje. Já… děti jsou to nejdůležitější v našem životě,“ uvedla ve videu.

Zatímco toto prohlášení Cichanouskaja říká z hlavy a projevuje při něm hluboké emoce, druhé vystoupení se zásadně liší. Svjatlana působí apaticky a projev čte z papíru. „Vážení občané Běloruska. … děkuji vám za účast ve volbách hlavy státu. Lid Běloruska učinil svou volbu… Bělorusové, vyzývám vás k uvážlivosti a dodržování zákonů. Nechci krev ani násilí. Prosím vás, abyste se neprotivili policii, nevycházeli na náměstí, abyste neriskovali svými životy. Buďte opatrní na sebe i své blízké.“

Mnozí běloruští aktivisté i novináři hodnotí především druhé vystoupení jako „zpověď rukojmí“. Podle ruského opozičního lídra Alexeje Navalného Cichanouskaja tuto řeč sepsala pod velkým tlakem, nejspíš ještě v době, kdy byla včera 7 hodin držena v budově Ústřední volební komise v Minsku. Právě poté, co ji opustila, se s nikým ze svých spolupracovníků už nespojila a ozvala se až z Litvy, kde jsou podle dostupných informací i její děti, čtyřletá dcera a desetiletý syn. „Tady chybí už jen nůž na krku,“ hodnotí video Navalnyj. „I když možná i ten tam byl, na krku jejího muže.“

Manžel kandidátky Cichanouskij je nyní v běloruském vězení. Bloger, který se pokoušel zaregistrovat jako kandidát na prezidenta, je obviněn mimo jiné z organizace masových nepokojů, za což mu hrozí i desetiletý trest odnětí svobody. Cichanouskaja kandidovala místo něj s tím, že pokud zvítězí, nechá propustit všechny politické vězně a uspořádá nové prezidentské volby, kterých se již bude moci zúčastnit její manžel.