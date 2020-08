Lídryně běloruské opozice a kandidátka na prezidentku Svjatlana Cichanouskaja se nachází v Litvě. Uvedl to ministr zahraničí Linas Linkevicius. Cichanouskaja byla od pondělí nezvěstná, zastihnout ji nedokázal ani její tým.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020