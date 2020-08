Jižní Korea se připravuje na další přívalové deště, poté co dnes jihovýchodem země prošel tajfun Čangmi. Záplavy Jihokorejce sužují už od začátku srpna, zemřelo nebo se pohřešuje nejméně 42 lidí. (Jonhap)

Typhoon Jangmi, which landed in South Korea on Monday afternoon as the season's first typhoon, is expected to weaken to an extratropical cyclone before moving away from the country @YonhapNews https://t.co/UuM21JnpsX

— CSIS Korea Chair (@CSISKoreaChair) August 10, 2020