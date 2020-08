Čínskou autonomní oblast Vnitřní Mongolsko včera zasáhlo silné tornádo. Zranilo 33 lidí a srovnalo se zemí nejméně 100 jurt. Řada lidí skončila ve vážném stavu v nemocnici. (Xinhua)

Tornado hits Inner Mongolia, China, injuring 33 people and flattening over 100 yurts pic.twitter.com/NJvYCoTOz7

