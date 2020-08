Světové mocnosti se na dárcovské telekonferenci zavázaly, že poskytnou „významné prostředky“ na obnovu Bejrútu, který v úterý zasáhl ničivý výbuch. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž celkový objem přislíbené pomoci dosud není jasný.

„Pomoc by měla být včasná, dostačující a v souladu s potřebami libanonského lidu. Měla by být doručena přímo libanonské populaci s co největší efektivitou a transparentností,“ stojí v prohlášení. Dokument uvádí, že partneři Libanonu podporují dlouhodobou ekonomickou obnovu země, což od jejího politického vedení vyžaduje plné zavedení reforem, které Libanonci očekávají. „V této příšerné době Libanon není sám,“ stojí v prohlášení.

Podle agentury AP více než 30 účastníků konference také přislíbilo, že podpoří „věrohodné a nezávislé“ vyšetření příčiny výbuchu.

Konference zorganizované Francií a OSN se dnes zúčastnili světoví lídři, včetně prezidenta USA Donalda Trumpa, představitelé vlád a mezinárodních organizací.

Podle agentury AFP Evropská komise se dnes na konferenci zavázala poskytnout Bejrútu pomoc ve výši 63 milionů eur (zhruba 1,66 miliardy Kč). Dříve šéfka EK Ursula von der Leyenová informovala o uvolnění částky 33 milionů eur, takže jde o zvýšení o dalších 30 milionů eur, uvedl eurokomisař pro krizové řízení Janez Lenarčič. Unijní prostředky podle něj půjdou do Libanonu skrze agentury OSN, nevládní a mezinárodní organizace.

Trump mezitím vyzval libanonskou vládu k plnému a transparentnímu vyšetření tragédie. Podle sdělení Bílého domu také zopakoval, že USA jsou připraveny a ochotny nadále poskytovat pomoc libanonskému lidu. Trump dále vyzval ke zklidnění situace v Libanonu a zároveň poukázal na legitimitu výzev Libanonců k transparentnosti a zavedení reforem.

Libanon se již mnoho měsíců potýká s hlubokou ekonomickou krizí. K dalšímu zhoršení situace přispěla pandemie covidu-19 a nyní ničivá exploze, která připravila o život kolem 160 lidí a 6000 zranila.

Macron v úvodu konference uvedl, že mezinárodní pomoc by měla koordinovat OSN v Libanonu. Dodal, že nabídka pomoci zahrnuje podporu nestranného, ​​důvěryhodného a nezávislého vyšetřování výbuchu.

Exploze zničila celé čtvrti ve městě a zhruba 300.000 lidí připravila o střechu nad hlavou. Zdevastovala zásoby obilnin a zdemolovala podniky. Mnozí Libanonci z výbuchu, který je přičítán několika tunám špatně uskladněného dusičnanu amonného, viní podle nich laxní a zkorumpované politiky. Na sobotní masivní demonstraci vyzývali vládu k demisi, někteří se slovy „Odejděte, jste vrazi“. Protesty pokračují i dnes.

Macron ve čtvrtek Bejrút navštívil jako první zahraniční státník a přislíbil, že peníze na pomoc Libanonu se nedostanou do zkorumpovaných rukou.

Obnova Bejrútu bude pravděpodobně stát miliardy dolarů. Podle odhadů ekonomů může výbuch způsobit až 25procentní pokles libanonského HDP. Peníze jsou zapotřebí k rekonstrukci infrastruktury, na potravinovou pomoc, lékařské vybavení a pomoc školám a nemocnicím, uvedl podle Reuters Macronův poradce.

Bezprostředně humanitární pomoc Libanonu poskytla již řada států včetně České republiky.

Dát libanonské vládě, kterou vlastní obyvatelé viní z korupce, bianko šek, se však mnoho států zdráhá. V krátkodobém horizontu lze peníze na humanitární pomoc Libanonu ohlídat, píše agentura AP. Spojené státy, Francie, Británie, Kanada, Austrálie a další státy již daly najevo, že pomoc Libanonu poskytnou přímo skrze důvěryhodné organizace, jako jsou agentury OSN či Libanonský Červený kříž. (ČTK)