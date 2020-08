Devátý srpen v dějinách: jaká výročí připadají na dnešní den? V roce 1945 svrhli Američané plutoniovou bombu na Nagasaki. Byla silnější než v Hirošimě a způsobila smrt zhruba stejného množství lidí: sedmdesáti tisíc. Z dalších výročí:

1995: Zemřel Jerry Garcia, americký hudebník, hlavní tvář skupiny Grateful Dead a jeden z hlavních představitelů celého amerického kontrakulturního hnutí šedesátých let. (Poslechněte si: Scarlet Begonias / Fire On The Mountain)

1974: Richard Nixon v důsledku aféry Watergate odstoupil z funkce prezidenta USA.

1965: Singapur se osamostatnil od Malajsie, a to kuriózním způsobem: byl z ní proti své vůli oddělen, tj. de facto vyhozen.

1963: Narodila se americká zpěvačka Whitney Houston. (Poslechněte si: I Will Always Love You)

1962: Zemřel Herman Hesse, německo-švýcarský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1946), slavný hlavně díky svým románům Siddhártha, Stepní vlk a Hra se skleněnými perlami.

1948: Zemřel Hugo Boss, německý módní návrhář a zakladatel stejnojmenné značky. Její fanoušci většinou nevědí, že vytvořil uniformy SA, SS, Hitlerjugend a Wehrmachtu, čímž se stal jedním z nejdůležitějších vizuálních tvůrců nacistického režimu. Loajální k nacismu byl Boss až do své smrti.

1942: V Leningradě se v podmínkách blokády města konala premiéra Sedmé symfonie Dmitrije Šostakoviče, což mělo velký symbolický význam jako znamení vzdoru proti válečnému nepříteli. Šostakovič zemřel ve výroční den této premiéry, 9. srpna 1975.

1942: Narodil se americký jazzový hudebník Jack DeJohnette (poslechněte si: sólo na bicí ve Woody’n You)

1922: Narodil se anglický básník Philip Larkin. Přečtěte si notoricky známý An Arundel Tomb („láska je to, co nás přežije“) a jako jeho protipól skvostně cynickou This Be the Verse („Zvrzali tě táta s mámou…“)

1907: Konal se první skautský tábor na světě, vedl jej zakladatel skautského hnutí Robert Baden-Powell.

1896: Narodil se slavný švýcarský psycholog a filozof Jean Piaget, který jako první systematicky zkoumal dětské myšlení a vývoj kognitivních schopností.

1892: Thomas Alva Edison získal patent na duplexní (obousměrný) telegraf.

1792: Císař František II. (u nás známý jako první) byl korunován českým králem. Byl posledním císařem Svaté říše římské, která se za jeho panování definitivně rozpadla na západní část (sjednocující se Německo) a část východní (Rakousko, české země a Uhersko).

1776: Narodil se Amedeo Avogadro, italský fyzik, který objevil, že když vezmete pevný objem plynu, pak za téže teploty a tlaku bude obsahovat vždy stejný počet molekul – bez ohledu na to, o jaký plyn jde. Jmenuje se po něm Avogadrovo číslo NA = 6,022 × 1023. To udává, kolik základních částí (molekul, atomů, iontů…) jakékoli chemické látky se nachází v jednom molu této látky. Mol je (zhruba řečeno, tato definice již byla nahrazena přesnější) tolik gramů látky, kolik činí její atomová či molekulová hmotnost. Atom vodíku má atomovou hmotnost 1,008; atom kyslíku 15,999; molekulová hmotnost vody je pak 15,999 + 2 × 1,008 = 18,015. V osmnácti (a něco) gramech vody je tedy 6,022 × 1023 molekul vody.

1516: Zemřel nizozemský malíř Hieronymus Bosch. Pohlédněte s úžasem do Zahrady pozemských slastí a nechte se jí provést.

Devátý srpen vyhlásila OSN Mezinárodním dnem původního obyvatelstva.