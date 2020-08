Když ani po jedenácti kolech vyjednávání republikáni nedomluvili s demokraty podmínky dalšího podpůrného balíčku, vydal prezident Trump exekutivní příkaz, v němž podmínky rozhodl on. Podle některých republikánů ale nemá oporu v ústavě.

Součástí Trumpova exekutivního příkazu je i odložení daňových povinností pro Američany, kteří vydělávají méně než 100 tisíc dolarů ročně, tedy zhruba méně než 200 tisíc korun měsíčně. To ale může být považováno za zásah do státních příjmů, což prezident podle kritiků nesmí bez souhlasu Kongresu učinit.

President @realDonaldTrump's first executive order today provides a payroll tax holiday to Americans earning less than $100,000 per year. pic.twitter.com/0VQGowNmx2

— The White House (@WhiteHouse) August 8, 2020