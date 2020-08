Pandemie koronaviru mění staleté zvyky. Muslimští poutníci obcházejí při závěrečném rituálu poutě hadždž v saúdskoarabské Mekce svatyni a dodržují sociální odstup. Letos úřady povolily účast jen místním, každoročně přitom na pouť jezdí kolem dvou milionů věřících. (Reuters)

WATCH: Muslim pilgrims in Mecca took part in the final ritual of haj by walking seven laps around the Kaaba while social distancing pic.twitter.com/qnWKyap8f4

