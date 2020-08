Zraněním, která utrpěla při výbuchu přístavu v Bejrútu, podlehla manželka nizozemského velvyslance v Libanonu. Hedwig Waltmans-Molierová stála vedle svého manžela Jana v obývacím pokoji, když byla zasažena výbuchem.

With great sadness we announce that Hedwig Waltmans-Mollier, spouse of Dutch ambassador Jan Waltmans, has passed away this morning in Beirut. Our heartfelt condoleances go out to the the family, friends and colleagues.https://t.co/XupwTg7nuR

— Hester Somsen (@HesterSomsen) August 8, 2020