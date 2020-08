Policie loni odhalila 5677 cizinců, kteří v Česku pobývali nelegálně, což je o 685 více než v roce předchozím. Je to nejvyšší počet od roku 2015 a druhý nejvyšší za posledních deset let.

Vyplývá to ze zprávy o migraci a integraci ministerstva vnitra, kterou má ČTK k dispozici. Stejně jako v několika minulých letech nejpočetnější skupinu odhalených přistěhovalců tvořili Ukrajinci, a to více než čtvrtinu.

Ukrajinci jsou od roku 2008 obvykle nejpočetnější skupinou odhalených osob, jedinou výjimkou byl rok 2015, kdy při velké migrační vlně šlo o Syřany.

Loni bylo odhaleno celkem 1504 Ukrajinců, dále 831 Moldavců, 356 Vietnamců, 323 Gruzínců a 271 Rusů. U posledních dvou národností se pořadí oproti předloňsku prohodilo. Zmíněných pět státních příslušností tvoří zhruba tři pětiny celkového počtu zadržených cizinců.

„Dominovaly případy nelegálního pobytu na území po překročení doby povoleného pobytu často spojené s výkonem zaměstnání bez příslušného oprávnění. I přes zaznamenaný nárůst nelegální migrace lze konstatovat, že přes ČR neprocházejí početně významné trasy tranzitní nelegální migrace a celková míra nelegální migrace je na mnohem nižší úrovni než v době migrační krize před čtyřmi lety,“ uvedlo vnitro.

Nejvíce cizinců pobývalo tradičně v Praze a v Jihomoravském, Ústeckém a Plzeňském kraji. V hlavním městě byla zadržena zhruba polovina z celkového počtu odhalených Ukrajinců, následuje Pardubický a Jihomoravský kraj. „Většina občanů Ukrajiny vstupuje do schengenského prostoru, resp. do ČR legálně a překračují povolenou dobu/platnost víza/pobytu,“ uvedlo vnitro. V Praze byli nejčastěji odhaleni též Moldavci či Vietnamci.

Cizinci, kteří v Česku pobývali nelegálně, byli ze 104 zemí. Z Evropské unie pocházela 3,5 procenta zadržených cizinců. Nejčastěji to byli Slováci, Rumuni a Bulhaři. Téměř ve všech případech šlo o osoby, které byly vyhoštěny a neodjely, nebo se vrátily do ČR.

Meziročně se loni výrazně zvýšil počet lidí odhalených při tranzitní nelegální migraci, a to o téměř 40 procent (75 osob) na 266. Cizinci do ČR přicházeli zejména přes slovenskou a rakouskou hranici a směřovali do Německa. Nejvíce jich bylo z Afghánistánu, Iráku, Sýrie a Íránu. (ČTK)