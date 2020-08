Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že je připraven „do konce týdne“ podepsat exekutivní příkazy, které by pomohly Američanům ohroženým nuceným vystěhováním či postiženým nezaměstnaností v důsledku koronavirové krize.

Reagoval tak na neschopnost demokratů a republikánů v Kongresu dohodnout se na novém plánu na podporu ekonomiky, která se kvůli restrikcím spojeným s pandemií bezprecedentně propadla.

„Pokud budou demokraté nadále držet klíčovou podporu jako rukojmí, využiji své autority prezidenta a dám Američanům podporu, kterou potřebují,“ prohlásil Trump na tiskové konferenci v pátek večer ve svém golfovém klubu v Bedminsteru ve státě New Jersey.

Podle prezidentova vyjádření by se jeho příkaz měl týkat prodloužení mimořádné podpory v nezaměstnanosti do konce roku, prodloužení zákazu vystěhování nájemníků, pozastavení splácení studentských půjček a snížení některých daní.

Média a někteří politici však upozorňují, že Trump k přijetí těchto kroků zřejmě nemá dostatečné pravomoci, protože rozhodování o rozpočtových záležitostech náleží podle amerických zákonů Kongresu. Pokud by se přesto prezident rozhodl takový příkaz vydat, vedlo by to zřejmě k právním sporům, jež by se mohly táhnout měsíce.

Zástupci demokratů, republikánů a Bílého domu se v pátek na dalším balíku ekonomické pomoci neshodli. Zatímco demokraté prosazují finanční pomoc tři biliony dolarů (necelých 67 bilionů korun) a více, republikáni trvají na jednom bilionu dolarů.

Předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová z Demokratické strany uvedla, že kompromisní návrh demokratů dva biliony dolarů odmítl za Bílý dům ministr financí Steven Mnuchin. (ČTK)