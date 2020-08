Nehodu Boeingu 737 Air India způsobil silný déšť a vítr. Letadlo, které vzlétlo v Dubaji a přistávalo na jihu Indie, sjelo z ranveje a roztrhlo se. Podle agentury AFP zahynulo nejméně 18 lidí.

Fierce rain and winds lashed an Air India Express Boeing 737, on a special flight from Dubai, before it crash-landed and tore in two at an airport in southern India, killing at least 18 and injuring scores, officials say https://t.co/zjYphoJhWw pic.twitter.com/A2e84TROjX

— AFP news agency (@AFP) August 8, 2020