Moravskoslezští policisté dokončili vyšetřování třicetiletého muže z Českolipska, který se podle nich prostřednictvím prolomení hesel dostával do e-mailů a na facebookové profily různých lidí, především žen.

V celé republice takto poškodil asi 170 lidí. Novinářům to dnes sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská. Muže policie obvinila z několika trestných činů, hrozí mu až čtyřleté vězení.

Muž z e-mailů a sociální sítě získával informace, někdy i fotografie a rovněž vystupoval pod identitou lidí, jejichž účty napadal. Případem se policisté zabývali od roku 2017, kdy ho po oznámení jedné z poškozených začali prověřovat karvinští kriminalisté. Ukázalo se ale, že poškozených je více, případ si tak převzali kriminalisté krajského ředitelství, kteří se specializují na kybernetickou kriminalitu.

Podle zjištění policie se do e-mailových schránek a profilů neoprávněně dostával po dobu zhruba tří let, a to od května 2014. Poškozeným zamezoval v přístupu k jejich e-mailům i profilům na sociální síti. „Získané informace, včetně fotografií soukromého charakteru, měl dále různě užívat. V některých případech například fotografie umístil na erotické stránky, jindy komunikoval z profilů poškozených s jejich známými,“ popsala Štětínská.

Obviněný muž s policisty spolupracoval. Uvedl, že trestnou činnost páchal kvůli zvědavosti a jistému druhu adrenalinu. Kriminalisté již vyšetřování skončili a předali spis státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby. Policisté v této souvislosti apelují, aby lidé byli při komunikaci na internetu maximálně opatrní a zvažovali, jaké informace na něj umisťují. (ČTK)