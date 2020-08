Twitter začal označovat příspěvky státem kontrolovaných médií. YouTube začal takový obsah označovat už v roce 2018, Facebook v reakci na blížící se americké prezidentské volby v červnu letošního roku. (Buzzfeed)

Twitter has started labeling government-funded media outlets whose editorial content is controlled by the state. Here’s Russia’s TASS news agency. pic.twitter.com/daDIFVZIAM

— Christopher Miller (@ChristopherJM) August 6, 2020