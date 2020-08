Oficiální webová stránka britské rockové skupiny Queen připomněla sochařku Irenu Sedleckou, která na počátku týdne zemřela v Londýně. Sedlecká mimo jiné vytvořila sochu Freddieho Mercuryho, která stojí na břehu Ženevského jezera.

RIP Irena Sedlecká 🙏It is with great sadness that we learned of the passing of Irena Sedlecká, the Czech artist commissioned to sculpt the incredible bronze statue of Freddie Mercury that stands proudly over Lake Geneva in Montreux, Switzerland

More here: https://t.co/Mdlf9SyC41 pic.twitter.com/jVm3vlRq3K

— Freddie Mercury (@freddie_mercury) August 6, 2020