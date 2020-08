Ministr vnitra Jan Hamáček nežádal armádu o vládní letku a přepravu hasičů do Libanonu rovnou svěřil soukromé společnosti Smartwings. Podle ministra je armádní letectvo technickým muzeem a do letadel by se nevešel potřebný náklad.

„Armáda neobdržela od ministerstva vnitra žádný oficiální požadavek na přepravu. Každopádně přepravní schopnosti české armády jsou na vysoké úrovni. Zvlášť od našeho členství v programu SALIS v rámci NATO,“ napsala ve čtvrtek armáda na Twitteru.

Ministr Jan Hamáček (ČSSD) svěřil přepravu desítek českých hasičů soukromé společnosti Smartwings Jiřího Šimáněho, který je přítelem premiéra Andreje Babiše. „Možná by bylo dobré se v rámci té kontroly zaměřit na to, proč máme místo armádního dopravního letectva létající technické muzeum,“ vysvětlil později Hamáček s tím, že do armádních letadel by desítky českých hasičů nevešly.

„Do A319 by se náklad nevešel, byl problém ho naložit do větší 737–8, větší letadlo by se muselo žádat přes Salis NATO (Antonov), což by trvalo déle… Mohli jsme teoreticky žádat 2× CASA, která ale do Libanonu letí 5 hodin,“ argumentuje Hamáček.

Čtyři desítky českých záchranářů ze speciálně vycvičené a vybavené jednotky vyrazily do Bejrútu po úterní masivní explozi ledku, která poničila velkou část města.