Rodina, kolegové i příznivci se v kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Praze potleskem rozloučili s hercem a výtvarníkem Milošem Nesvadbou. Mše za dlouholetého člena činohry Národního divadla se zúčastnila rodina, kolegové i příznivci.

„Byl to člověk, v jehož duši byl celý umělecký svět – herectví i malování,“ uvedl psychiatr, prozaik, básník a překladatel Jan Cimický.

„Vzpomínám ráda na 40 let prožitých v angažmá v činohře ND a ve všech jsi Ty, Milošku,“ napsala do kondolenční knihy umístěné před vraty kostela bývalá tajemnice činohry ND Helena Tuháčková. Pietní akt v kostele se konal poté, co se rodina nedohodla s ND na obřadu ve „zlaté kapličce“, kde Nesvadba poslední představení, derniéru Revizora, odehrál 18. června 2014. Rodina údajně nesouhlasila s posledním rozloučením na schodech ve foyer ND. „Herec má odcházet z tohoto světa z prken, na kterých hrál,“ podotkl Cimický.

Podle přítomného ředitele ND Jana Buriana se rozloučení v ND nemohlo uskutečnit kvůli jeho rekonstrukci.

Během obřadu v kostele na humorné příběhy ze zákulisí zavzpomínal jeho herecký kolega Miroslav Donutil. „Pokud někdo tak naplnil svůj život a potěšil tolik lidí, tak se mu snad z tohoto světa odcházelo lehce,“ uvedla ve své smuteční řeči Taťjana Medvecká.

Mezi smutečními hosty dále byli Václav Upír Krejčí, Simona Postlerová nebo Světlana Nálepková, se kterou má Nesvadbův syn Michal vnučku Josefínu. „Byl to člověk, na kterého nikdo nemůže mít špatnou vzpomínku,“ uvedla herečka Eva Hrušková. (ČTK)