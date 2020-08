Soud ve východní Číně osvobodil nespravedlivě odsouzeného muže, který za mřížemi strávil 27 let. Čang Jü-chuan si odseděl 9778 dní za dvojnásobnou vraždu, ale k přiznání ho mučením donutila policie.

After being sentenced to death for the murders of two children, Zhang Yuhuan served nearly 27 years in prison before his conviction was overturned due to lack of evidence. He says police tortured him until he confessed to crimes he didn’t commit. https://t.co/MovCu0WWru

