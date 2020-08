Facebook smazal příspěvek Donalda Trumpa, v němž tvrdil, že děti jsou vůči koronaviru „téměř imunní“. „Porušil pravidla a šířil dezinformace,“ vysvětlila společnost. Pro Facebook je to poprvé, co prezidenta v souvislosti s covid-19 omezil.

Dosud byl Facebook kritizován, že Donaldu Trumpovi a jeho týmu umožňuje šířit falešné informace. Už dříve prezidenta omezil v jiných postech, ale v příspěvku o koronaviru to je poprvé. (Washington Post)