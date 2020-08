Holandský cyklista Fabio Jakobsen bojuje o život po pádu v Katovicích v dojezdu první etapy závodu Kolem Polska. Je v kómatu, má poraněnou lebku a problémy s dýcháním. Přímo na trati ho museli přes půlhodinu oživovat. Jakobsena natlačil do bariéry Dylan Groenewegen, jehož diskvalifikovali. (TVP Sport)

Massive crash on the finish line in stage 1 of 🇵🇱@Tour_de_Pologne! #TDP20 (📺@sport_tvppl) pic.twitter.com/mwvDwS9Y3i

— World Cycling Stats (@wcsbike) August 5, 2020