Nejméně osm obětí si vyžádala tropická bouře Isaias, která se přehnala východním pobřežím Spojených států. Živel, který na pevninu udeřil v noci na úterý ve státě Severní Karolína silou hurikánu, rovněž přerušil dodávky elektřiny pro více než 3,4 milionu lidí.

Informoval o tom server BBC. Dva lidi Isaias zabil už minulý týden v Karibiku, kde zasáhl Portoriko, Haiti a Dominikánskou republiku.

Bouři, která vyvolávala tornáda a záplavové deště, provázel nad USA vichr o rychlosti až 136 kilometrů za hodinu. Dva lidé přišli o život, když tornádo v Severní Karolíně zasáhlo jejich obytné přívěsy. Kromě nich zabily spadlé stromy ve státech New York, Delaware a Maryland další čtyři osoby. Jeden člověk zemřel v Pensylvánii poté, co jeho vozidlo unesl silný proud vody způsobený přívalovými dešti. Poslední dosud známou obětí je žena, kterou našli policisté mrtvou v jejím domě v New Hampshire. (ČTK)