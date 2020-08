Indonéské úřady na ostrově Bali vypustily do moře 25 karet obrovských, které se podařilo minulý měsíc zachránit při zátahu na pytláky. Dalších 11 zvířat bude vypuštěno později. Pytlákům hrozí až pětiletý trest ve vězení. (AFP)

