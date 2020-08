Na sociální síti Twitter se objevily první satelitní snímky místa výbuchu v Bejrútu. Zprostředkoval je pracovník služby TankerTrackers, která mapuje pohyb lodí a tankerů s ropou.

We have the first satellite picture captured this morning over Beirut (right) 2020-08-05 by @planetlabs vs 2020-07-26 (left). Red circled area is where the explosion took place. pic.twitter.com/Bsa4E8f95u

— Sam (@Samir_Madani) August 5, 2020