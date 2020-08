Zrušit superhrubou mzdu a snížit daň z příjmu na patnáct procent by vládnímu hnutí ANO mohli pomoct prosadit občanští demokraté. V úterý to nabídli premiérovi Andreji Babišovi. Koaliční ČSSD vidí problém ve výpadku v příjmech státu, který by podle odhadů ministerstva financí činil 90 miliard korun. (Právo)