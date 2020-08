„Hrozba a nátlak reakčních imperialistů neustále sílí, nelítostný střet s nepřáteli pokračuje.“ Kdo na jadernou KLDR „pohlédne svrchu, ten draze zaplatí“. Tolik Kim Čongun. Co na to Jihokorejci? Budují vlastní rakety a chtějí do vesmíru.