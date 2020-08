Česká republika pošle do Libanonu deset milionů korun jako humanitární pomoc, informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Do země zároveň odletí tým českých záchranářů. „Ministerstvo vyřizuje přelety tak, aby se hasiči dostali do Bejrútu ještě dnes,“ uvedl s tím, že Česko vyšle i materiální pomoc.