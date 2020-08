Generál libanonských bezpečnostních sil uvedl, že v Bejrútu explodovaly zkonfiskované výbušniny. Nejméně deset lidí zemřelo a stovky jsou zraněny. Podle stanice LBCI je mezi zraněnými i premiérova žena, dcera a několik poradců.

Extremely hard and graphic footage of #Beirut blast aftermath. Narrator says it was result of 'a missile' pic.twitter.com/DKuDNt34yT

— Riam Dalati (@Dalatrm) August 4, 2020