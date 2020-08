V Číně míří do kin napjatě očekávaný snímek Osm set, první domácí velkofilm od počátku pandemie a naděje koronavirem zdecimovaných kin. Válečné drama líčí příběh vojáků Kuomintangu, kteří během bitvy o Šanghaj (1937) brání postupu Japonců.

Film se měl publiku původně představit už loni, na Šanghajském mezinárodním filmovém festivalu, ale jeho tehdejší premiéra byla na poslední chvíli zrušena – podle producentů z „technických důvodů“.

Stejně tak bylo z blíže neupřesněných důvodů zrušeno také uvedení do čínských kin, původně plánované na loňský červenec. V souvislosti s tím se objevily také nepodložené spekulace, že za to může cenzura shora, protože hrdinství nacionalistických vojáků nezapadá do komunistického výkladu čínských dějin.

Tak či tak, čínští diváci se na Osm set těší. A těší se na něj také čínská kina, která si od něj slibují, že znovu oživí koronavirem umrtvené podnikání. (Sixth Tone)