Odběrové centrum Fakultní nemocnice sv. Anny v Brně má nedostatek krve ve všech skupinách. Situace je horší než na jaře během pandemie, kdy nedostatek dárců vyrovnávala snížená spotřeba kvůli pozastaveným operacím.

Podle primářky Krevní banky Jarmily Celerové tak kritickou situaci nikdo v nemocnici nepamatuje.

„Operativa se vrátila do původního stavu, bohužel počet dárců krve nikoliv. Samozřejmě na to mají vliv i prázdniny, kdy část z nich odjela na dovolenou a ti, co se z dovolené vracejí a byli v zahraničí, mohou krev darovat až měsíc po návratu. Roli hraje také velký výskyt klíšťat, kdy platí totéž – měsíční odklad v případě přisátého klíštěte,“ vysvětlila Celerová v tiskové zprávě.