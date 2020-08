Kdyby penze rostly všem seniorům o 300 či 400 korun měsíčně navíc, stálo by to podle propočtu ČTK příští rok asi 8,7 či 11,6 miliardy korun.S návrhem přišla ČSSD.

Šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček a ministryně práce Jana Maláčová navrhují zvýšit penze buď měsíčně o stokoruny nad zákonné přidání, nebo vyplatit seniorům jednorázově několikatisícový příspěvek.

Starobní penzi pobíralo na konci března podle údajů sociální správy asi 2,41 milionu lidí. Při přidání 300 či 400 korun měsíčně všem stejně by každý senior a seniorka dostali 3600 či 4800 korun za rok k zákonnému přidání navíc. Kdyby peníze získali v jednorázovém příspěvku, výdaje by příští rok činily zhruba 8,7 či 11,6 miliardy korun.

Pokud by se 300 či 400 korun přidalo přímo do penze, znamenalo by to každoroční růst výdajů i do budoucna. Důchodový systém skončil letos v prvním pololetí v propadu 13,85 miliardy. Experti proto upozorňují na to, že beze změn a zajištění příjmů není soustava penzí udržitelná.

Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden uvedl, že by chtěl průměrné přidání zaokrouhlit na 900 korun. Maláčová reagovala, že by to znamenalo 60 korun nad zákonné navýšení a že je to málo. „Ve světle koronaviru a stoupajících cen se ukazuje, že to nestačí,“ uvedl dnes Hamáček s Maláčovou. Diskutovat se podle nich může o tom, zda to bude 300 či 400 korun nad valorizaci měsíčně, nebo jednorázový příplatek „v řádu tisíců korun“.

Příspěvek dostali senioři a seniorky v minulosti už víckrát. Naposledy jim ho v roce 2016 poslala tehdejší vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Valorizace podle zákona kvůli nízké inflaci a malému růstu mezd tehdy činila měsíčně 40 korun. Nyní by podle odhadů sociálních demokratů měla dosáhnout 840 korun. (ČTK)