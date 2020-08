Podle předsedy ČSSD Hamáčka je premiérův návrh na snížení daní z příjmu na 15 % nerealistický. Podle ministra vnitra by návrh znamenal velký výpadek v příjmech státu. Byl by vyšší, než kolik činí rozpočet resortu vnitra na celý rok.

Premiér Babiš před odletem na dovolenou řekl, že by se v Česku mohly snížit daně z příjmu na 15 procent. Tento postoj podpořila i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle Babiše by se mohla zrušit superhrubá mzda. Schillerová k tomu uvedla, že návrh by znamenal propad příjmů ve výši 90 miliard korun. (Právo)