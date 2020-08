Všeobecná fakultní nemocnice v Praze spustila pro veřejnost nové odběrové místo na nemoc covid-19. Otevřené je od pondělí do neděle od 8. do 16. hodiny, a to na adrese Na Bojišti 1, zadní dvůr, vstup ulicí Ke Karlovu. (VFN)

Odběry jsou prováděny zdarma na základě žádanky od praktického lékaře, pediatra, odborných ambulancí ORL, plicních a od infekcionistů.

Testování mohou podstoupit i samoplátci. Cena za odběr je 1756 korun. Platba je možná jen bezkontaktně platební kartou.