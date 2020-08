Muzeum romské kultury vyzvalo Václava Klause mladšího, aby se omluvil za „rasistický protiromský vtip“. Ten poslanec a předseda hnutí Trikolóra zveřejnil na svém Facebooku v den připomínky romského holokaustu. (Romea)

„Památný den romského holokaustu je mimořádně bolestný den pro všechny Romy a Sinty na světě. Zrůdná ideologie postavená na rasismu zničila miliony životů, nejen těch, kteří zemřeli, ale také těch, kteří po nich zůstali. Vkládat ve stejný den na sociální sítě vtipy postavené na tom, že jsou Romové nevzdělaní nebo nevzdělavatelní, je ostudné. Takový příspěvek je rasistický vždy, 2. srpna, v den, kdy si v Osvětimi a v Letech u Písku připomínáme desítky tisíc svých obětí, je ale naprosto nepřijatelný,“ napsala tisková mluvčí Muzea romské kultury Alica Heráková.

Předseda hnutí Trikolóra v den výročí romského holokaustu na svém Facebooku publikoval obrázek, který byl podle Klausova popisu věnován učitelům. Znázorňoval nedůvtipného žáka, který neví, co je fotosyntéza. Tento student byl Rom.

„Mně to přišlo jako učitelský vtip, kluka jsem bral jako žáka a vůbec mě nenapadlo rasisticky zkoumat, jestli má náběh na tmavší knírek nebo co. Kdyby to říkala zrzavá holka – tak by to byl dobrý vtip a takhle ne nebo co? Fakt to nebudu mazat, kde to žijeme,“ napsal k tomu Klaus.