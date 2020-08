📺 HANCKO | „Navzdory tomu, že nevyšel přímo přestup, tak jsem jasně řekl, že pro příští sezonu tu chci zůstat. Nebylo to snadné vyjednávání, ale jsem rád, že to vyšlo a stihlo se to včas.“

