Nejméně dvacet lidí zahynulo při bojích mezi afghánskými bezpečnostními složkami a příslušníky takzvaného Islámského státu. K incidentu došlo ve městě Dželálábád, kde islamisté zaútočili na vězení. (AFP)

#UPDATE At least 20 people have been killed in fighting between security forces and Islamic State gunmen raiding an Afghan jail

https://t.co/qzCckh8Jaz pic.twitter.com/izpGQQUYXH

— AFP news agency (@AFP) August 3, 2020