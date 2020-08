Tropická bouře Isaias zasáhne americké státy Jižní a Severní Karolína silou blízkou hurikánu, informovalo americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Po dosažení pevniny bouře podle střediska zeslábne.

Here are the 11 pm EDT Sunday, August 2 Key Messages for Tropical Storm #Isaias. For the full advisory on #Isaias, visit https://t.co/UPxJ5CL7iJ pic.twitter.com/iWDu3wq14y

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 3, 2020