Bývalý papež Benedikt XVI je vážně nemocný. Jeho zdravotní stav se zhoršil po červnové návštěvě umírajícího bratra v Německu. Podle deníku Passauer Neue Presse je třiadevadesátiletý muž nyní “extrémně slabý“, vypadává mu paměť i myšlení.

Bývalý papež Benedikt XVI trpí závažnou vyrážkou eryspelas, kterou má na tváři a je velmi bolestivá. Foto: West Midlands Police, Flickr

Bývalý papež Benedikt navštívil svého bratra letos v červnu. Bylo to poprvé, co od roku 2013 opustil Itálii, kde na malé faře ve Vatikánu žije. Tehdy nečekaně rezignoval a jako důvod oznámil chřadnoucí zdraví. Byl prvním papežem za 600 let, který ze svého postu odešel předčasně, funkce je to v jiných případech doživotní.

Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger, se jel se svým bratrem Georgem rozloučit těsně před jeho smrtí. Dva dny poté šestadevadesátiletý Georg Ratzinger zemřel a bratři se tak stihli rozloučit.

Joseph Ratzinger byl považovaný za velmi konzervativního papeže, zatímco jeho nástupce papež František je reformní. (AFP)