Loď Crew Dragon soukromé společnosti SpaceX se dvěma astronauty NASA Robertem Behnkenem a Douglasem Hurleym se vrací na Zem. Kabina by měla dosednout do moře ve 20:48 našeho času.

Go for Crew Dragon’s deorbit burn in less than 1 hour. Upon reentry through the Earth’s atmosphere, Crew Dragon’s surface will reach temperatures above 3,000F. The spacecraft’s heat shield helps ensure the interior never goes over ~85F pic.twitter.com/mkM7DQLYXc

— SpaceX (@SpaceX) August 2, 2020