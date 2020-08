Švýcarsko by je podle nového šéfa pracovní skupiny pro koronavirus na prahu velkého nárůstu počtu nakažených a mělo by zpřísnit omezení. Tím by se zabránilo mnohem přísnějším opatřením v budoucnu.

Ve Švýcarsku se počet nových případů v poslední době zvýšil na více než 200 denně. V červnu jich přitom bylo v průměru 35 denně.

Martin Ackermann, který vede poradní orgán švýcarské vlády, uvedl, že země je na pokraji velkého nárůstu infekcí a nemá příliš velký manévrovací prostor.

„Měli bychom zasáhnout brzy, abychom zabránili exponenciálnímu růstu,“ řekl Ackermann novinám SonntagsZeitung. „Jinak existuje riziko drastických a drahých omezení. Tomu musí být za všech okolností zabráněno,“ dodal.

Virem se dosud v zemi s 8,6 milionu obyvatel nakazilo 35 tisíc lidí, 1707 zemřelo. (Reuters)