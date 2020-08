Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přinesla kytici k památníku romského holocaustu v Muzeu SNP v Banské Bystrici. Uvedla, že důležitou roli ve vztahu k Romům mají veřejné autority, které musejí „rázně odmítnout projevy nenávisti“.

As we pay tribute to the Roma & Sinti victims of the Holocaust on #RomaGenocideRemembranceDay #2August, we need to address inequalities that Romani communities still experience. We are in this together, with Romani men & Romani women #NaBister pic.twitter.com/Jg2RpzONfM

— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) August 2, 2020